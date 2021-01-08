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Hava durumu: Hafta sonu yağmur var! İstanbul'a kar yağacak mı?

Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurtta hafta sonu yağmur etkili olacak. Kar yağışı pazartesi günü Doğu Anadolu'da etkili olacak. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

GÜNDEM 08.01.2021, 20:19
Hava durumu: Hafta sonu yağmur var! İstanbul'a kar yağacak mı?
Hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Açıklanan hava durumu tahmin raporuna göre hafta sonu yağmur etkili olacak.
9 Ocak Cumartesi günü İstanbul ile Marmara Bölgesi ve Ege ile Akdeniz'in kıyıları İç Anadolu'nun Karadeniz kesimi ve Batı ile Orta Karadeniz Bölgesi'nde yağmur etkili olacak. Yurdun geri kalan kısmında ise hava durumu parçalı bulutlu olacak. Güneydoğu'da güneş kendisini daha çok gösterecek.
10 Ocak Pazar günü İstanbul ve Marmara'da etkili olacak yağışlar ile birlikte hava sıcaklığı bölgede 4-5 derece düşecek. Sağanak yağış Marmara ile birlikte Ege Bölgesi, Akdeniz'de Antalya, Burdur ve İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'da etkili olacak.
11 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da yine yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı 3-4 derece yükselecek. Karadeniz Bölgesi'nde de sağana kyağış etkili olurken Doğu Anadolu'da kar yağışı nihayet kendisini gösterecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açık ve bulutlu olacak.
12 Ocak Salı günü Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlar yine kendisini gösterecek bu sefer Ege Bölgesi'nde ve Antalya'da etkili olacak. Karadeniz'de de devam edecek yağış yükseklerde kara dönerken Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı olacak.
13 Ocak Çarşamba günü tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Zonguldak, Bartın ve Sinop'ta şiddetli olacak.
Kürsel hava tahmin sistemlerinde İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya Bölgesi'nde kar yağışının 13 Ocak'tan sonra etkili olacağı iddia edilirken Meteoroloji tarafından henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama ve tahmni gelmedi.
İstanbul'da önümüzdeki 5 gün sağanak yağış alırken yüzde 20'nin altında düşen barajların yüzde 50'ye kadar yükselmesi bekleniyor.
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