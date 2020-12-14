Hava durumu: Flaş İstanbul uyarısı! Yarın sabah saatlerine dikkat

Son dakika hava durumu verileri; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde sürmesi bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli yağışın olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul'da yarın 06.00 ile 21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor.

Sarı kodlu uyarıda, ''Kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak yağış olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır'' ifadelerine yer verildi.

