Hava durumu: Efsane soğuklar geliyor! Kar kapıda

Türkiye Ocak ayında soğuk ve yağışlı bir dönem yaşadıktan sonra son günlerde adeta ilkbaharı yaşıyor. Ülkemizin pek çok yerinde sıcaklıklar 15 derecenin bile üstünde. Yaşanan bu durum, tarımda, sulamada, barajlardaki su seviyesinde yaşanan sorunlar açısından çok arzu edinilen bir durum değil. Sıcaklıklar bir süre daha bu seviyede gittikten sonra 'asıl kış' gelecek.



Meteoroloji uzmanlarından gelen son bilgiye göre, Şubat'ın 13'ünden itibaren ülkemiz yeni soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisine girecek. 14 Şubat'ta Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun bazı yerlerinde başlayacak kar yağışları ilerleyen günlerde yoğun biçimde devam edecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, konu ile ilgili; ''Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz'' dedi ve bu sistemin bir çok ilimize kar getireceğini belirtti.

13 Şubat'tan itibaren soğuyacak havalar bir süre soğuk seyredecek. Türkiye önümüzdeki haftaları üşüyerek geçirecek.



