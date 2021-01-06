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Hava durumu değişiyor! Kara kış geliyor günlerce sürecek
Hava durumu mevsim normalleri üstünde seyderken 3 gün sonra değişiyor ve beklenen kara kış geliyor. Meteoroloji yurdun batısından yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapacağını duyurdu.
GÜNDEM 06.01.2021, 19:52
Hava durumu ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Kış mevsimi henüz hissedilmezken Meteoroloji, Türkiye’ye bu hafta sonu yeni bir yağışlı hava dalgasının giriş yapacağını duyurdu. İstanbul'da yarın sıcaklık 17 derece olurken hafta sonu 7 derece birden düşecek ve yarından itibaren 3 gün boyunca megaşehirde yağış etkili olacak.
Asıl kış yurda haftaya geliyor. Küresel hava tahmin sistemlerine göre Türkiye'yi etkileeycek olan soğuk havanın 13 Ocak sonrasında kendini iyiden iyiye hissettirmesi bekleniyor. Mevsim normaleri üzerinde seyreden sıcaklıklar birkaç gün içinde 8-10 derece birden düşecek. Kar yağışı Küresel hava tahmin sistemlerin İstanbul'un gündemine girmesi beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'a kar beklenmiyor.
13 Ocak'tan itibaren etkili olacak kış havası günlerce etkili olacak. Ocak ayının sonuna kadar soğuk hava dalgası aralıklarla yurdu etkilemeyi sürdürecek. Kuraklık ile boğuşan yurdumuzun bu soğuk hava ile birlikte bir nebze de olsa barajların dolması bekleniyor.
Asıl kış yurda haftaya geliyor. Küresel hava tahmin sistemlerine göre Türkiye'yi etkileeycek olan soğuk havanın 13 Ocak sonrasında kendini iyiden iyiye hissettirmesi bekleniyor. Mevsim normaleri üzerinde seyreden sıcaklıklar birkaç gün içinde 8-10 derece birden düşecek. Kar yağışı Küresel hava tahmin sistemlerin İstanbul'un gündemine girmesi beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'a kar beklenmiyor.
13 Ocak'tan itibaren etkili olacak kış havası günlerce etkili olacak. Ocak ayının sonuna kadar soğuk hava dalgası aralıklarla yurdu etkilemeyi sürdürecek. Kuraklık ile boğuşan yurdumuzun bu soğuk hava ile birlikte bir nebze de olsa barajların dolması bekleniyor.
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