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Hava durumu: Aralık ayındayız ama yağmur yok, sıcaklık artıyor!
Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. 27 Aralık bugün yurt genelinde yağmur yok ama sıcaklık artıyor. İşte yurtta hava durumu...
GÜNDEM 27.12.2020, 08:31
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Aralık 2020 Pazar gününe ait hava durumu raporunu açıkladı. Kış mevsimini yaşamamız gerekirken hava durumunda yağmur gözükmüyor aksine sıcaklıklar ülke genelinde artacak.
Bugün ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak sağanak yağış beklenirken diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan yurdun iç ve doğu kesimlerinde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Aralık ayının son günlerinde olmamıza rağmen Meteoroloji'nin açıkladığı raporda hava sıcaklığı dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Bugün ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak sağanak yağış beklenirken diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan yurdun iç ve doğu kesimlerinde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Aralık ayının son günlerinde olmamıza rağmen Meteoroloji'nin açıkladığı raporda hava sıcaklığı dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
28°
parçalı az bulutlu
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