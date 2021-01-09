Hava durumu: 9 ocak hava nasıl olacak? İl il hava durumu verileri

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Cumartesi) Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı çok bulutlu, gece saatlerinde batısından başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beleniyor. Rüzgarın; güney, zamanla kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 8°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 15°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 12°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA 14°C, 20°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla çevreleri ile yarın (Cumartesi) zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinden sonra bölge genelinda güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 13°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 15°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 17°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 10°C, 16°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZParçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile yarın (Cumartesi) Isparta ve Burdur çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 22°CParçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

HATAY 5°C, 17°CParçalı bulutlu

ISPARTA 6°C, 12°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLUParçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 5°C, 14°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 12°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 13°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 18°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 18°CParçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 5°C, 15°CParçalı bulutlu

RİZE 8°C, 18°CParçalı bulutlu

SAMSUN 15°C, 22°CParçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 18°CParçalı bulutlu

DOĞU ANADOLUParçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 3°CParçalı bulutlu

KARS -15°C, -1°CParçalı bulutlu

MALATYA -1°C, 4°CParçalı bulutlu

VAN -5°C, 6°CParçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 14°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 14°CParçalı bulutlu

SİİRT 6°C, 13°CParçalı bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°CParçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVAKuzey Ege’de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah saatlerinden sonra kadar batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARAHava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30 ila 50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGEHava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (50 ila 75 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: Orta.

AKDENİZHava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

