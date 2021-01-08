Hava durumu: 8 ocak hava nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor

Son dakika hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası yağmurlu

KIRKLARELİ 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAKARYA 12°C, 24°CParçalı bulutlu

EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 12°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 9°C, 17°CParçalı bulutlu

İZMİR 11°C, 19°CParçalı bulutlu

MANİSA 8°C, 18°CParçalı bulutlu

AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 22°CParçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 17°CParçalı bulutlu

ISPARTA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

İÇ ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 13°CParçalı bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 10°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 15°CParçalı bulutlu

KONYA 3°C, 15°CParçalı bulutlu

BATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 14°CParçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 20°CParçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 8°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 21°CParçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 13°CParçalı bulutlu

RİZE 8°C, 16°CParçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 18°CParçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 17°CParçalı bulutlu

DOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 2°CParçalı bulutlu

KARS -17°C, -2°CParçalı bulutlu

MALATYA -1°C, 3°CParçalı bulutlu

VAN -8°C, 6°CParçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 14°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 15°CParçalı bulutlu

SİİRT 4°C, 14°CParçalı bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 17°CParçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVAKuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra batısı 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam batısı ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batısı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa), yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege’nin güneyi ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40 ila 60 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi’nin kıyıları kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

