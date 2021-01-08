Reklam

Son Dakika

Hava durumu: 8 ocak hava nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde sağanak yağış hakim olacak.

GÜNDEM 08.01.2021, 01:15
1
Hava durumu: 8 ocak hava nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor
Son dakika hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası yağmurlu
KIRKLARELİ 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAKARYA 12°C, 24°CParçalı bulutlu
EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 12°CParçalı bulutlu
DENİZLİ 9°C, 17°CParçalı bulutlu
İZMİR 11°C, 19°CParçalı bulutlu
MANİSA 8°C, 18°CParçalı bulutlu
AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 22°CParçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 17°CParçalı bulutlu
ISPARTA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
İÇ ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 13°CParçalı bulutlu
ÇANKIRI 4°C, 10°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 15°CParçalı bulutlu
KONYA 3°C, 15°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 14°CParçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 20°CParçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 8°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 21°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 4°C, 13°CParçalı bulutlu
RİZE 8°C, 16°CParçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 18°CParçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 17°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -10°C, 2°CParçalı bulutlu
KARS -17°C, -2°CParçalı bulutlu
MALATYA -1°C, 3°CParçalı bulutlu
VAN -8°C, 6°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 14°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 15°CParçalı bulutlu
SİİRT 4°C, 14°CParçalı bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 17°CParçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVAKuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra batısı 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam batısı ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batısı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa), yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege’nin güneyi ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40 ila 60 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi’nin kıyıları kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12