Hava durumu: 7 ocak hava nasıl olacak? İl il hava durumu verileri
Hava durumu verilerine göre, hava sıcaklıkları yükselecek... 7 Ocak günü hava durumu nasıl olacak? Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
GÜNDEM 07.01.2021, 02:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçeler,i İzmir'in kuzey ve batı kesimleri, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 7 Ocak günü hava durumu nasıl olacak?
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 16°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
SAKARYA 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı
MANİSA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 22°CParçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın batı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 18°CParçalı bulutlu
ISPARTA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 11°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI 2°C, 9°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 2°C, 8°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA 2°C, 15°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 4°C, 17°CParçalı bulutlu
KASTAMONU -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
RİZE 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -10°C, 1°CParçalı ve az bulutlu
KARS -16°C, -1°CParçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA -1°C, 3°CParçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN -7°C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 14°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP 3°C, 15°CParçalı bulutlu
SİİRT 3°C, 14°CParçalı bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 18°CParçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.
KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARAHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) zamanla 6, Güney Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunda. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 16°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
SAKARYA 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı
MANİSA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 22°CParçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın batı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 18°CParçalı bulutlu
ISPARTA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 11°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI 2°C, 9°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 2°C, 8°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA 2°C, 15°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 4°C, 17°CParçalı bulutlu
KASTAMONU -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
RİZE 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -10°C, 1°CParçalı ve az bulutlu
KARS -16°C, -1°CParçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA -1°C, 3°CParçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN -7°C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 14°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP 3°C, 15°CParçalı bulutlu
SİİRT 3°C, 14°CParçalı bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 18°CParçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.
KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARAHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) zamanla 6, Güney Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunda. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü