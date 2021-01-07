Hava durumu: 7 ocak hava nasıl olacak? İl il hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçeler,i İzmir'in kuzey ve batı kesimleri, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 7 Ocak günü hava durumu nasıl olacak?



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı



İSTANBUL 10°C, 16°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

SAKARYA 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



İZMİR 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 22°CParçalı bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 18°CParçalı bulutlu

ISPARTA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ANKARA 1°C, 11°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI 2°C, 9°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 2°C, 8°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 2°C, 15°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 4°C, 17°CParçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

RİZE 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 1°CParçalı ve az bulutlu

KARS -16°C, -1°CParçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -1°C, 3°CParçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN -7°C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 14°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP 3°C, 15°CParçalı bulutlu

SİİRT 3°C, 14°CParçalı bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 18°CParçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.

KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARAHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) zamanla 6, Güney Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunda. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

