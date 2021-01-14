Hava durumu: 40 il için kar yağışı uyarısı geldi

Yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle kuraklık tehlikesinin etkisini hissettirmeye başladığı dönemde kar yağışının beklendiği haberi sevindirdi.

Perşembe gününe ilişkin yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 25 ilde kar yağışı, 15 ilde karla karışık yağmur bekleniyor. Yayınlanan rapora göre, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nin iç kesimleri için kar yağışı beklendiği bildirildi. Yurdun diğer kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor.

Kar yağışı uyarısı yapılan iller şu şekilde sıralandı:

Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Sivas, Malatya, Yozgat, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Karabük.

Kayseri, Bayburt, Çorum, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Bolu, Konya, Isparta, Burdur, Uşak, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

