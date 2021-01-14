Hava durumu: 40 il için kar yağışı uyarısı geldi
Son dakika hava durumu verilerine göre; 40 ilde kar yağışı bekleniyor.
GÜNDEM 14.01.2021, 01:01
Yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle kuraklık tehlikesinin etkisini hissettirmeye başladığı dönemde kar yağışının beklendiği haberi sevindirdi.
Perşembe gününe ilişkin yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 25 ilde kar yağışı, 15 ilde karla karışık yağmur bekleniyor. Yayınlanan rapora göre, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nin iç kesimleri için kar yağışı beklendiği bildirildi. Yurdun diğer kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor.
Kar yağışı uyarısı yapılan iller şu şekilde sıralandı:
Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Sivas, Malatya, Yozgat, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Karabük.
Kayseri, Bayburt, Çorum, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Bolu, Konya, Isparta, Burdur, Uşak, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Perşembe gününe ilişkin yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 25 ilde kar yağışı, 15 ilde karla karışık yağmur bekleniyor. Yayınlanan rapora göre, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nin iç kesimleri için kar yağışı beklendiği bildirildi. Yurdun diğer kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor.
Kar yağışı uyarısı yapılan iller şu şekilde sıralandı:
Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Sivas, Malatya, Yozgat, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Karabük.
Kayseri, Bayburt, Çorum, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Bolu, Konya, Isparta, Burdur, Uşak, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 14 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü