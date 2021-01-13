Hava durumu: 4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı
Son dakika gelen hava durumu bilgilerine göre; Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği bildirildi.
GÜNDEM 13.01.2021, 04:39
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinde Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli güney rüzgarlarının etkisini artıracağı ve sabah saatlerine kadar zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi öngörülüyor. Gece ilerleyen saatlerde Kütahya ve Uşak, sabah saatlerine doğru Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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|17
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|P
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|16
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|17
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|15
|11
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|17
|8
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|18
|5
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|P
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|34
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|30
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