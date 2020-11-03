Hava durumu: 4 gün boyunca etkili olacak! İstanbul hava nasıl olacak?

Meteorolojinin son dakika hava durumu verileri doğrultusunda İstanbul'un da aralarında bulunduğu 18 il için şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.



4 Kasım hava durumu; İstanbul genelinde yağışlar 4 gün boyunca etkili olacak. 4 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışlar 4 gün boyunca İstanbul genelini de etkileyecek. Hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 8 Kasım Pazar gününe kadar kesintisiz yağmur etkili olacak.

Yurt genelinde ise hafta sonu yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarını düşmesiyle beraber 17 ilde sağanak etkisini gösterecek. Yağış dalgası ile birlikte hava sıcaklıkları bölgelerden etkisini hissettirecek. Sağanak yağışın etkisi ile basıkın ve sel için uyarılar yapıldı.



İzmir'de hava durumu ise 5 gün yağış beklenmiyor İzmir'de hava sıcaklığı ise 21 derece civarında olması öngörülüyor. Deprem bölgesi İzmir'de hava sıcaklığı 10-12 derece düşecek. İzmir'de parçalı bulutlu bir havanın olacak.

