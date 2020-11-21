Hava durumu (22 kasım) Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu verilerine göre; yurtta kar ve sağanak yağış bekleniyor. Son gelen hava durumu verileri doğrultusunda kıyı bölgeleriyle yurdun doğusunda sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı olması öngörülüyor.

Peki, 22 kasım hava durumu nasıl olacak? İl il hava durumu verileri, İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu? Yarın hava nasıl olacak? sorusunun cevabı haberimizde...

MGM hava durumu, yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya dışında),Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Karaman çevreleri ile Kırklareli, Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği öngörülüyor.

İstanbul'da yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı hava bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 14 derece olması öngörülüyor.

Hafta sonu - 22 Kasım Pazar günü İzmir'de parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 17 derece.

Hafta sonu - 22 Kasım Pazar günü Ankara'da parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Hava sıcaklığı ise 11 derece.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 22 Kasım pazar hava durumu verileri

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre; yağışların; kıyılarda genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Öte yandan hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

ANKARA: 11, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

İZMİR: 17, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

MANİSA: 16, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kıyıları sağanak yağışlı.

ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 23, Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı.

HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı bulutlu.

KONYA: 11, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

TRABZON: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 5, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS: 5, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

HAKKÂRİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN: 9, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

