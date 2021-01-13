Hava durumu: 13 Ocak MGM İstanbul-İzmir-Ankara hava nasıl olacak?

Son dakika hava durumu verilerine göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sağanak ve Gök gürültülü sağanak yarın Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur olmak üzere Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Amasya ve Çarum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Güney, İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına(90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILARKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına (90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI: Bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yerel kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz, Güney ve İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden (21-50 kg/metrekare) meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İstanbul’da bugün beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması; rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 3°C, 5°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 8°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 10°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 13°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZParçalı çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 8°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu yarın bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (90-100 km/sa ) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı zamanla kısa süreli karlakarışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 6°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı zamanla kısa süreli karlakarışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 12°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

NİĞDE 9°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla kısa süreli karlakarışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 8°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 9°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla kısa süreli karlakarışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 9°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına (90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN 8°C, 13°CÇok bulutlu

RİZE 15°C, 23°CÇok bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 17°C, 21°CÇok bulutlu

DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -7°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 14°CAz bulutlu

SİİRT 5°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 16°CAz bulutlu

DENİZLERDE HAVAEge ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZHava Durumu: Çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGEHava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), kuzeyi güneybatıdan 5 ila 7 (40 ila 60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, güneyi 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 6 ila 8 (50-75 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 3,0 ila 4,0m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.

