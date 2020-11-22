Hattı çekmeyen Türk Telekom kullanıcılarına müjde

Bilindiği üzere genel olarak en ucuz tarifeler Türk Telekom'da bulunuyor. Lakin Türk Telekom'un özellikle doğu bölgesindeki illerde çok çekmediği de inkar edilemez bir gerçek. Bu negatif algıyı değiştirmek için harekete geçen Türk Telekom mobil baz istasyonlarıyla sorunu çözmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz gün Türk Telekom'dan mobil baz istasyonları ile ilgili bir açıklama yapıldı.



Türkiye’nin doğusundaki 10 ili bünyesinde barındıran Türk Telekom, Erzurum Bölge Müdürlüğü’nde 1000’inci mobil sahasını hizmete açtı.

“Sadece merkeze değil, herkese” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türk Telekom, Türkiye’nin doğusundan 10 ilin bağlı olduğu Erzurum Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1000’inci mobil sahasını hizmete açtı. Türk Telekom, yaptığı yatırımlar ile bölgedeki kapsama oranını daha da yükseltmeyi ve şebeke kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor.



Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Bu çerçevede ülkemizin doğusunda bu yıl 75 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 1000’e çıkarırken, 4G kapsamamızı da bölge genelinde yüzde 84,3’e yükselttik. Yatırımlarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

