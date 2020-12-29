Hatayspor'dan Antalyaspor'a yarım düzine gol...

Konuk Hatayspor'da 4 gol atan Aaron Boupendza, karşılaşmaya damgasını vuran isim oldu.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor ile Antalya Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarıda rakibine adeta gol yağdıran Atakaş Hatayspor, soyunma odasına 5-0 önde gitti. İkinci yarıda bir gol daha bulan konuk ekip, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Bordo-beyazlı ekibin gollerini 8, 17, 21, 45+2. dakikalarda Aaron Boupendza, 35. dakikada David Akintola ve 89. dakikada Mirkan Aydın attı.

Bu sonuçla Atakaş Hatayspor puanını 24'e çıkarırken Antalyaspor 17 puanda kaldı.

