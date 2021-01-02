Hatayspor'da Boupendza şov devam ediyor

Bu sonuçla Atakaş Hatayspor ligde puanını 27'ye yükseltirken, İttifak Holding Konyaspor ise 19 puanda kaldı.

Konuk ekip Konyaspor, 32. dakikada Artem Kravets'in golüyle 1-0 öne geçti.

Son haftaların flaş ismi Boupendza'nın 43. dakikada attığı golle Hatayspor maçta eşitliği yakaladı: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Hatayspor'da Boupendza 68. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi: 2-1.

Aaron Boupendza son iki maçta 6. golüne ulaştı.

Konyaspor adına 90+4. dakikada Ahmet Çalık'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Atakaş Hatayspor, evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

