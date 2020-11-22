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Hatayspor son nefeste puanı aldı

Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı

GÜNDEM 22.11.2020, 18:18
Hatayspor son nefeste puanı aldı
Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Nefes kesen mücadeleye sahne olan maçta son saniyeye 2-1 önde giren Çaykur Rizespor Boupendza'nın golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele, 12. dakikada Diouf'un attığı golle başladı. Çaykur Rizespor 1-0 öne geçse de Aabid beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
64. dakikada Boldrin ile öne geçen Rizespor, son saniyeye kadar da üstünlüğünü taşımayı başardı, ancak 90+7'de Boupendza skoru belirledi:2-2.
Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi.
Hatayspor, puanını da 12'ye yükseltti.
Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor da 12. puanını elde etti.   
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