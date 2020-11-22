Hatayspor son nefeste puanı aldı

Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Nefes kesen mücadeleye sahne olan maçta son saniyeye 2-1 önde giren Çaykur Rizespor Boupendza'nın golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele, 12. dakikada Diouf'un attığı golle başladı. Çaykur Rizespor 1-0 öne geçse de Aabid beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

64. dakikada Boldrin ile öne geçen Rizespor, son saniyeye kadar da üstünlüğünü taşımayı başardı, ancak 90+7'de Boupendza skoru belirledi:2-2.

Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi.

Hatayspor, puanını da 12'ye yükseltti.

Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor da 12. puanını elde etti.

