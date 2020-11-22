Hatayspor son nefeste puanı aldı
Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı
GÜNDEM 22.11.2020, 18:18
Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Nefes kesen mücadeleye sahne olan maçta son saniyeye 2-1 önde giren Çaykur Rizespor Boupendza'nın golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele, 12. dakikada Diouf'un attığı golle başladı. Çaykur Rizespor 1-0 öne geçse de Aabid beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
64. dakikada Boldrin ile öne geçen Rizespor, son saniyeye kadar da üstünlüğünü taşımayı başardı, ancak 90+7'de Boupendza skoru belirledi:2-2.
Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi.
Hatayspor, puanını da 12'ye yükseltti.
Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor da 12. puanını elde etti.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele, 12. dakikada Diouf'un attığı golle başladı. Çaykur Rizespor 1-0 öne geçse de Aabid beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
64. dakikada Boldrin ile öne geçen Rizespor, son saniyeye kadar da üstünlüğünü taşımayı başardı, ancak 90+7'de Boupendza skoru belirledi:2-2.
Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi.
Hatayspor, puanını da 12'ye yükseltti.
Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor da 12. puanını elde etti.
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