Hatayspor Kayseri önünde yıldızıyla güldü
Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Kayserispor kötü gidişatına dur diyemedi.
GÜNDEM 08.11.2020, 18:19
Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile Hes Kablo Kayserispor Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı.
Bu maç öncesinde ligde son oynadığı son 5 maçı kaybeden Kayserispor, maçta gol bulamadı ve bir kez daha mağlup olmaktan kurtulamadı. 64. dakikada yıldız oyuncusu Mame Diouf'un attığı golle kazanan Hatayspor ise puanını 11'e yükseltti.
Bu maç öncesinde ligde son oynadığı son 5 maçı kaybeden Kayserispor, maçta gol bulamadı ve bir kez daha mağlup olmaktan kurtulamadı. 64. dakikada yıldız oyuncusu Mame Diouf'un attığı golle kazanan Hatayspor ise puanını 11'e yükseltti.
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