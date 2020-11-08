Hatayspor Kayseri önünde yıldızıyla güldü

Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile Hes Kablo Kayserispor Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı.

Bu maç öncesinde ligde son oynadığı son 5 maçı kaybeden Kayserispor, maçta gol bulamadı ve bir kez daha mağlup olmaktan kurtulamadı. 64. dakikada yıldız oyuncusu Mame Diouf'un attığı golle kazanan Hatayspor ise puanını 11'e yükseltti.

