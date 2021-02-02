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Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gibi transferler ile kadrosunu kuvvetlendiren lider Fenerbahçe Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. İşte maç saati ve detayları...
GÜNDEM 02.02.2021, 12:51
Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci ile kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler Hatayspor maçı ile ilgili detayları araştırıyor.
Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve yeni transfer İrfan Can Kahveci, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
Hatayspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diof
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Thiam, Samatta
.
Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve yeni transfer İrfan Can Kahveci, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
Hatayspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diof
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Thiam, Samatta
.
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