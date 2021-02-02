Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci ile kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler Hatayspor maçı ile ilgili detayları araştırıyor.

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve yeni transfer İrfan Can Kahveci, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.



Hatayspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diof

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Thiam, Samatta



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