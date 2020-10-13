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Hatay’daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

GÜNDEM 13.10.2020, 16:54
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Hatay’daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Hatay’ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar E.K. ve H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyası hakkında “gizlilik kararı” alındığı öğrenildi.
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