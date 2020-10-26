Hatay'da patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmesi sonucu büyük panik yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde meydana gelen patlamada yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Olay anına ilişkin ilk görüntüler:

