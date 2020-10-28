Hatay'da orman yangını devam ediyor! Yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.

Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken söndürme çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, sabotaj ihtimaline de değinerek "Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım. Herhangi bir bağlantı da bulunmuş değil. Bizim şu anda bütün odağımız yangının söndürülmesi" ifadeleri kullandı.



Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edilirken alınan bilgiye göre, Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 10 arazöz, 5 su tankı ve iş makinesiyle müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ayrıca Payas-İskenderun Otoyolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Alevlerin bazı yerleşim yerlerine de sıçradığı görüldü.

Diğer taraftan Azganlık Mahallesi'ne de sıçrayan yangın nedeniyle mahalledeki bazı evler tahliye edilmeye başlandı. Cami hoparlörlerinden, zaman zaman mahalle sakinlerine evlerini terk etmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

