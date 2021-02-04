Hatay'da fidye için kaçırılmıştı! Katarlı iş insanı kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Katarlı iş insanını fidye istemek için rehin aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
GÜNDEM 04.02.2021, 22:01
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte Katarlı bir iş insanının yakınlarından ve kendisinden fidye istemek için rehin tutulduğu bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri çalışma başlattı.
Ekipler, iş insanının alıkonulduğu Meydan Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonla iş insanını kurtarıldı, 5 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılık, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkardı.
Ekipler, iş insanının alıkonulduğu Meydan Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonla iş insanını kurtarıldı, 5 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılık, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkardı.
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