Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Belen ilçesinin Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Bazı evleri tehdit ettiği bildirilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

