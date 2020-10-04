Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
GÜNDEM 04.10.2020, 18:50
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İlçedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına 1 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı ve 40 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.
Kontrol altına alınan ve yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından ormanlık alanda soğutma çalışması başlatıldı.
Yangına 1 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı ve 40 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.
Kontrol altına alınan ve yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından ormanlık alanda soğutma çalışması başlatıldı.
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