Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İlçedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına 1 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı ve 40 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Kontrol altına alınan ve yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından ormanlık alanda soğutma çalışması başlatıldı.

