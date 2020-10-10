Hatay’da alevler tekrar evlere sıçradı!

Belen ilçesi Fatih Mahallesi’nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti.

VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTTI

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı.

Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan, yangını incelemek için gelen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin Kara, duman çıkan noktaları kendi çabası ile söndürmeye çalıştı.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN SABOTAJ AÇIKLAMASI

Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, “Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadelere kullanıldı:

* İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

* Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

* Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta kolluk kuvvetlerimizde kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır.

“YANGININ BÜYÜK ORGANİZE BİR SABOTAJ OLDUĞUNU DÜŞÜYORUM”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’tan organize bir sabotaj çıkışı geldi.

Dünden bu yana birbirinden bağımsız birçok noktada yangınlar yaşandığını hatırlatan Savaş, sabotaj üzerinde durduğunu belirtti.

Savaş, şunları söyledi:

* Cuma sabah 9.30’da İssume’de başladı ve yaklaşık yarım saat içinde birçok noktaya yayıldı. Belen, İskenderun arasındaki yolun sağında ve solunda farklı yerler yanmaya başladı.

* Ekipler hemen müdahale etti ama rüzgarın fazla olması birçok yere yayılmasına neden oldu. Benim aklımda farklı şeyler var. Rüzgar ne kadar çok olursa olsun yangının birbirinden bağımsız yerlerde çıkması akıllara soru işareti getirdi.

* Tüm bunlar yaşanırken Samandağ’da iki noktada, Dörtyol’da bir yerde yangın çıktı. Aynı anda bunlarla mücadele edildi. Aynı günün akşamına kadar hava muhalefeti nedeniyle hava müdahalesi sağlıklı bir şekilde yapılamadı. Belen’deki yangın akşama doğru aşağılara kadar ilerledi.

* Akşam saatlerinde İskenderun OSB’de bir yangın, ardından da Hacıahmetli ve Karagöz’de yangın çıktı. Bu yangınlar diğer yangının 25 kilometre ilerisinde yaşandı. Gece yarısı hal kenarında, ve muhtelif yerlerde yangınlar çıktı ve kontrol altına alındı. Tüm bunlar yaşanırken yangın sabah saatlerinde Nergizlik tarafından köye yaklaştı.

* Öğle saatlerinde Petekevleri bölgesinde aynı anda üç noktada bir yangın çıktı. Burası soğuttuğumuz bir yerdi ama tekrar yangın başladı.

* Aynı zamanda Kara Hüseyinli’nin üzerinde ve Harlısu Arpaderesi arasında yangın var. İkisi yerleşim yerlerine yakın

“TÜRKİYE’NİN GÜÇLENMESİNİ İSTEMEYENLERİN SABOTAJI”

Savaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Birçok ilçenin farklı noktalarında, birbirleriyle fiziki yakınlık imkanı olmayan, yangının yayılmasına sebep verecek noktalarda, farklı zamanlar çıkması akıllara farklı şeyler getiriyor.

* Rüzgar çok ama bunun dışında birileri bunu rüzgarla birlikte organize yapıyormuş gibi geliyor bana. Emniyet birimleri detaya sahiptir ama ben sadece varsayımda bulunuyorum. Savcılık gerekli tahkikatı yürüyecektir.

* Dünden beri yaşadıklarımız bana bunu gösteriyor. Yangın devam ederken ne kadarlık bir alanın zarar gördüğünü tam anlamıyla söylemek mümkün değil.

* Tahmini olarak 100 hektarlık bir alan zarar gördü. İki fabrikada, bir antrepoda ve bir depoda zarar var. Bir köyümüzde 15 evimiz zarar gördü. Bu kadar büyük bir badirenin ardından can kaybının olmaması bizi sevindiriyor. Hatay’da madenle ilişkilendiriliyor ama ben o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum.

* Düşüncem; Akdeniz’deki mücadele, İdlib sıkıntıları, Azerbaycan Ermenistan arasındaki sıkıntılar düşünüldüğünde Hatay ve Türkiye'yi kendi içinde başka işlerle meşgul etmek istiyorlar.

* Dışarıda biz daha geride kalalım iç işlerle uğraşalım diye yapılmış olabilir. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin ortak çalışmasıdır bu. Ben olanların, rüzgarı da hesaplayarak yapılan organize bir sabotaj olduğunu düşünüyorum. Bütün coğrafyaya dikkat dağıtıp zarar veriyorlar.

