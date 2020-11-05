Hatay'da 7 mahalle karantinada
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulunca 7 mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
GÜNDEM 05.11.2020, 21:02
Ceyhanlı, Bektaşlı, Karadurmuşlu, İçada, Baldıran, Baldıran İskanı ve Kodallı mahallerini 14 günlük süreyle karantinaya alındı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesine Hıfzıssıhha kurulundan yapılan açıklamada, "Karantina altına alınan yerlerde Kamu görevlileri ve Kamu hizmeti yapan personelin haricinde acil sağlık halleri dışında mahallelere giriş ve çıkışlara müsaade edilmeyecektir. Mahallelerdeki acil sağlık hizmeti 112 acil Ambulans ekipleriyle sağlanacaktır. Acil olmayan sağlık hizmetleri ise Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı elemanlarınca verilecektir. Özel sektörde çalışan mahalle sakinleri kurumlarından alacakları “İş yerimizde aktif görev yapmaktadır” yazan belge ve iş yerinde çalıştığına dair SSK Hizmet dökümü belgesi ibraz ettiği takdirde giriş ve çıkışlarına müsaade edilecektir." ifadesini kullandı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesine Hıfzıssıhha kurulundan yapılan açıklamada, "Karantina altına alınan yerlerde Kamu görevlileri ve Kamu hizmeti yapan personelin haricinde acil sağlık halleri dışında mahallelere giriş ve çıkışlara müsaade edilmeyecektir. Mahallelerdeki acil sağlık hizmeti 112 acil Ambulans ekipleriyle sağlanacaktır. Acil olmayan sağlık hizmetleri ise Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı elemanlarınca verilecektir. Özel sektörde çalışan mahalle sakinleri kurumlarından alacakları “İş yerimizde aktif görev yapmaktadır” yazan belge ve iş yerinde çalıştığına dair SSK Hizmet dökümü belgesi ibraz ettiği takdirde giriş ve çıkışlarına müsaade edilecektir." ifadesini kullandı.
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