Hatay yanarken, PKK sempatizanları reklam peşine düştü
Terörle mücadele operasyonları ile sıkıştıkları yerden kıpırdayamayan terör örgütü PKK ve YPG sempatizanları, sosyal medyada Hatay yangını üzerinden reklam peşine düştü.
GÜNDEM 10.10.2020, 14:54
Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde başlayıp, yerleşim yerleri ve İskenderun ilçesine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yüzlerce ekip hem karadan hem de havadan yangına müdahale ederken, PKK ve YPG’li hesaplar sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmaya başladı.
Memed Drews K isimli bir hesap Türk askerlerinin bulunduğu karargahı hedef gösterirken yapılan yorumlar dehşete düşürdü.
Öte yandan, 2 kişinin ormanlık bir alanda yangın çıkarıp gittiği görüntülerde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Memed Drews K isimli bir hesap Türk askerlerinin bulunduğu karargahı hedef gösterirken yapılan yorumlar dehşete düşürdü.
Öte yandan, 2 kişinin ormanlık bir alanda yangın çıkarıp gittiği görüntülerde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
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