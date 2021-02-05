Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

