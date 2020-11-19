Hatay İskenderun'da orman yangını!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda dumanların yükselmesi üzerine bölgeye 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi
GÜNDEM 19.11.2020, 22:15
Hatay'ın İskenderun ilçesi Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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