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Hatalı basım 50 TL'yi 20 bin liraya satışa çıkardı!
Muğla'nın Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Burak Yürekli'nin (26) internetten 20 bin liraya satışa çıkardığı 'hatalı basım' 50 TL'lik banknota koleksiyoncular ilgi göstermedi.
GÜNDEM 02.10.2020, 12:22
Menteşe ilçesinde, 4 yıldır fotoğrafçılık yapan Burak Yürekli, 18 Eylül'de, bir banka şubesinden para çekti. Ardından iş yerine dönen Yürekli, paraları sayarken içlerinden birinin hatalı basılmış olduğunu fark etti. Yürekli, sağ üst köşesindeki '0' rakamının eksik olduğunu tespit ettiği 50 TL'lik banknotu, koleksiyoncuların ilgi gösterebileceği düşüncesiyle, internetten 20 bin TL'ye satışa çıkardı. Ancak, hatalı basım '50 TL'ye ilginin olmaması üzerine Yürekli, hayal kırıklığına uğradı.
Parayı satamayan Burak Yürekli, "O gün ATM'den para çekmiştim. Yoğun bir gündü, cebimde başka para da vardı. ATM'den çektiklerim arasında mı yoksa cebimdeki daha önceden olan paralardan mı tam olarak bilemediğim 50 TL'lik bir banknotun hatalı olduğunu fark ettim. Koleksiyoncuların dikkatini çeker diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Ben de satmaktan şimdilik vazgeçip, çerçeveletip, dükkanıma asmaya karar verdim. Belki ilerde değerlenir" dedi.
Parayı satamayan Burak Yürekli, "O gün ATM'den para çekmiştim. Yoğun bir gündü, cebimde başka para da vardı. ATM'den çektiklerim arasında mı yoksa cebimdeki daha önceden olan paralardan mı tam olarak bilemediğim 50 TL'lik bir banknotun hatalı olduğunu fark ettim. Koleksiyoncuların dikkatini çeker diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Ben de satmaktan şimdilik vazgeçip, çerçeveletip, dükkanıma asmaya karar verdim. Belki ilerde değerlenir" dedi.
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