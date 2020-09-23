Hastaneler personel teknikerler atama bekliyor

Pandemi dönemiyle yükü artan sağlık alanında istihdam sorunu halen devam ediyor. Hastaneler personel eksikliği yaşamaya devam ederken, sayıları 500 bini bulan sağlık teknikerleri ise görevlerinin başına geçmek için atama bekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, ülkemiz de bu salgına karşı amansız mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının yükleri ise bu süreçte katbekat arttı. Ancak buna rağmen sağlıktaki istihdam sorunu halen devam ediyor. Pandemi döneminde bile istihdam sorununun yaşandığı sağlık alanında yeni açılan hastaneler dahi personel eksikliği yaşarken, 39 branştan sayıları 500 bine yakın sağlık çalışanları ise atama bekliyor. Bu bekleyenlerin başında ise sağlık teknikerleri geliyor. Yıllardır gözleri Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek olan atama kararında olan sağlık teknikerleri, işlerinin başında olmak istiyor.



Gazetemize konuşan sağlık teknikerleri, “Bizler eğitimlerini bitirmiş, KPSS’de gerekli puanları almış, sayısı yüz binleri geçen atanamayan sağlık teknikerleriyiz. Pandemi döneminde yükü artan sağlık alanı ve sağlık çalışanlarının yükünü bölüşüp azaltmak istiyoruz. Bunun için de adil olarak düzenlenen bir atama bekliyoruz” diyerek taleplerini dile getirdi.

