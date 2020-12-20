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Hastanede dehşet 9 ölü

Gaziantep’te Sanko Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından yangın çıktı.

GÜNDEM 20.12.2020, 04:31
Hastanede dehşet 9 ölü
Ölenlerin isimleri yangında Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve bir kişi vefat etti.
Gaziantep’te Sanko Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta öldü.
Sanko Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti. Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi. Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

* Gaziantep Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada da hastanede saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın çıktığı, olay nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, “Diğer hastalar çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

* Bu arada, olayda hayatını kaybedenlerden Ali Saffet Kanpolat’ın AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Kanpolat, daha önce ilçeye bağlı Sekili beldesinde belediye başkanlığı da yapmıştı.
Vali Gül: “Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor”
* Gaziantep Valisi Davut Gül, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Gül, olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Yoğun bakım ünitesinin 20 kişilik olduğunu, burada 19 kişinin kaldığını belirten Vali Gül, hastanenin kendi imkanlarıyla çıkan yangına hemen müdahalede bulunduğunu, diğer birimlere sirayet etmeden yangının söndürüldüğünü dile getirdi.
Vefat edenlerle ilgili savcılığın olayı soruşturduğunu, otopsi işlemlerinin sürdüğünü, hayatını kaybedenlerden 2’sinin Siirt, 1’inin Kahramanmaraş’ta diğerlerinin ise Gaziantep’te defnedileceğini ifade etti. 
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