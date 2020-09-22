Hastalanan sunucu: İlaçlarım bitti, ne arayan ne de soran var

Yaşadığı süreci anlatan Güneş, “5 gün önce gittiğim hastanede Koronavirüs testim pozitif çıktı. Öyle arabayla eve götüren yok. Ev kapısına ilaç getiren yok. İl ve ilçe sağlıktan arayan yok. Kapıya gelen filyasyon ekibi yok. Kontrole gelen polis yok. Kullandığım ilaçlar bitti, ne arayan ne de soran var” diyerek sitem etti.

PCR testinin pozitif çıkmasının ardından yaşadıklarını Sözcü'den Müslüm Evci'ye anlatan Güneş, hastalığı ağır geçirdiğini söyledi. Güneş,“Ciğerlerime kadar inmiş durumda. Nefes darlığı yaşıyorum. Ateşim çok yüksek. Bütün eklemelerim ağrıyor. Şu an kullandığım ilaçlar bitti. Ne arayan ne de soran var” dedi.“Türk Tabipler Birliği'ne saldıranlar yaşadığım süreci yaşasalar bana hak verecekler” diyen Güneş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ziraat Bankası’na 300 TL borcu olanı 30 dakikada bulan devlet, Cumhurbaşkanını eleştiren kişiyi 10 dakikada yolda yakalayan polis, Sağlık Reformu ile çağ atlattığını iddia eden bakanlık konu vatandaş sağlığı olduğunda, bu durumda işte.

"İstesem 4 gündür dışarıda geziyordum, onlarca kişiye temas edebilirdim, filyasyon ekibi gelip temas ettiklerimi dahi sormadı. ‘Sordum’ diyorlarsa buyursunlar. Evimin önünde 24 saat kayıt yapan kamera var, tespit edilmesi kolay."

