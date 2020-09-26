Hasta yakınından doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem
Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Yılmaz Babutçu telefonla tehdit edildiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
GÜNDEM 26.09.2020, 21:40
Babasının ölümüne neden olmakla Dr. Yılmaz Babutçu’yu suçlayan hasta yakını, “Bir hafta içinde şehri terk et. Ben babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken çocuklarını yetim bırakmak istemem” diye tehdit etti.
Babutçu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı telefon konuşmasında hasta yakını babasını onun yüzünden kaybettiğini söyledi ve açıklama yapmasına fırsat vermeden şu cümleleri kurdu:
Ölümle tehdit ediliyorum, hastalarımız için gece gündüz teyakkuzda iken karşılığı bu olmamalı..bu şartlarda nasıl hizmet vereceğiz sayın; @ttborgtr @drfahrettinkoca @suleymansoylu @kilicdarogluk @dbdevletbahceli @RTErdogan pic.twitter.com/GYQ3XWdfzF
— Dr.Yılmaz BABUTCU (@ybabutcu) September 26, 2020
“Defol git Trabzon’dan. Ne mazaret uyduruyorsan uydur Trabzon’u terk et bir hafta. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Senden dolayı kaybettim, başkasından değil. Trabzon’u terk et. Bak sana mertlik yapıyorum. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Trabzon’u terk et. Allah rızası için. Yoksa katil edersin beni.”
Ölümle tehdit ediliyorum, hastalarımız için gece gündüz teyakkuzda iken karşılığı bu olmamalı..bu şartlarda nasıl hizmet vereceğiz sayın; @ttborgtr @drfahrettinkoca @suleymansoylu @kilicdarogluk @dbdevletbahceli @RTErdogan pic.twitter.com/GYQ3XWdfzF pushfn('ads'); — Dr.Yılmaz BABUTCU (@ybabutcu) September 26, 2020
Babutçu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı telefon konuşmasında hasta yakını babasını onun yüzünden kaybettiğini söyledi ve açıklama yapmasına fırsat vermeden şu cümleleri kurdu:
Ölümle tehdit ediliyorum, hastalarımız için gece gündüz teyakkuzda iken karşılığı bu olmamalı..bu şartlarda nasıl hizmet vereceğiz sayın; @ttborgtr @drfahrettinkoca @suleymansoylu @kilicdarogluk @dbdevletbahceli @RTErdogan pic.twitter.com/GYQ3XWdfzF
— Dr.Yılmaz BABUTCU (@ybabutcu) September 26, 2020
“Defol git Trabzon’dan. Ne mazaret uyduruyorsan uydur Trabzon’u terk et bir hafta. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Senden dolayı kaybettim, başkasından değil. Trabzon’u terk et. Bak sana mertlik yapıyorum. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Trabzon’u terk et. Allah rızası için. Yoksa katil edersin beni.”
Ölümle tehdit ediliyorum, hastalarımız için gece gündüz teyakkuzda iken karşılığı bu olmamalı..bu şartlarda nasıl hizmet vereceğiz sayın; @ttborgtr @drfahrettinkoca @suleymansoylu @kilicdarogluk @dbdevletbahceli @RTErdogan pic.twitter.com/GYQ3XWdfzF pushfn('ads'); — Dr.Yılmaz BABUTCU (@ybabutcu) September 26, 2020
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