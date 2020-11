Hasarlı binalar ulusal güvenlik meselesidir

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, yaşanan afetlerin kısa sürede unutulduğunu belirterek, “Ülkemizdeki 7 milyona yakın yapı stoğumuzun acilen yenilenmesi gerektiği düşünüldüğünde bence bu durum ‘Ulusal Güvenlik Meselesi’ olmalıdır” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, İzmir’de yaşanan depremin unutulmaması gerektiğine işaret ederek, bu konuda bazı adımların derhal atılması gerektiğini söyledi. Özellikle yapı stoğu ile ilgili değerlendirmeler yapan Tufanoğlu, en kısa sürede yapı stoğunun envanterinin çıkarılması çağrısında bulundu. Tufanoğlu, her depremden sonra yaşananların unutulduğunu anımsatarak, “Her yaşadığımız depremde canlarımız gidiyor, içimiz yanıyor ve sonra da millet olarak unutuyoruz. Ülkemizdeki 7 milyona yakın yapı stoğumuzun acilen yenilenmesi gerektiği düşünüldüğünde bence bu durum ulusal güvenlik meselesi olmalıdır. Bu soruna siyaset üstü bakılmalıdır” dedi.



Acilen yapılması gerekenlere yönelik de çağrı da bulunan Tufanoğlu, hızlı bir şekilde atılması gerekenler olduğunu aktardı. Tufanoğlu, yapılması gerekenleri ise dokuz maddede şu şekilde saydı: “Yapı stoğumuzun envanteri çıkartılmalıdır. Her binamızın kimliği olmalıdır. Binalarımızın kimlik bilgilerinde yapım yılı, zemin sınıfı, deprem bölgesi ve bina karot örneklerinin bilgileri yer almalıdır. Binalarımızın risk analizleri oluşturulmalı. Her binamıza risk puanı verilmelidir. Oluşan risk puanlarına göre en riskli binalarımız tespit edilip, oturanların rızasına bakılmaksızın kentsel dönüşüme sokulmalıdır. Bu bilgilere online olarak bütün vatandaşlarımız erişebilmelidir. Böylelikle konut satın alınırken daha doğru bilgiye kısa yoldan ulaşılabilir. 7 milyon konut 10-15 yıl içerisinde hızlı bir şekilde dönüştürülebilir. İnşaat sektörü olarak bu güce sahip bir ülkeyiz yeter ki isteyelim, inanalım.”