Hasan Öztürk: Mevcut ittifaklar bu haliyle devam etmeyecek

İktidara yakın Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü köşe yazısında yeni ittifakların kapıda olduğunu yazdı.

“Siyasette yeniden karılan kartlar nedeniyle mevcut ittifaklar bu haliyle devam etmeyecek gibi görünüyor” diyen Öztürk, şu görüşlerini dile getirdi:

Bize göre, 3. bir ittifakın da şansı doğuyor.

CHP ile HDP’nin açıktan ittifak yapması, öbür taraftan İyi Parti’nin sağda yeni bir ittifak oluşturması ve Cumhur İttifakı’nın da yeni paydaşlarla tahkim edilmesi muhtemel.

