Hasan Öztürk hükümete yüklendi:

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınında Türkiye’nin bir felaketin ortasında olduğunu söylerken “Vaka sayımızı açıklayamıyoruz bile” dedi. Öztürk, alınan tedbirlerin yeterli olmadığını da dile getirdi.

Öztürk, bugünkü köşe yazısında Türkiye’de hızla artan Kovid-19 rakamlarıyla ilgili yazdı:

Bugün bir felaketin tam ortasındayız. Günlük vefat sayımız 100’ü geçti. Vaka sayımızı açıklayamıyoruz bile..! Ağır hasta sayımız katlandı. Hastanelerimizin yoğun bakım üniteleri ağzına kadar doldu. Vakaların çoğu evde filyasyon ekiplerinin kapılarını çalıp “ilaçlarını” vermesini bekliyor. Evlerindeki pozitif vakalarımız her gün “iyiyim” ya da “bugün durumum daha kötü” diye yakınlarına haber salmakta.Hükümetin aldığı tedbirlerin yeterli olmadığını dile getiren Öztürk, şunları söyledi:

Hükümet yeni tedbirler aldı. Bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak. Ama soru şu: Alınan yeni “kapanma tedbirleri” yeterli mi? Aslını sorarsanız yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Hükümetin yetkili organları da biliyor.

Ne ki “Ekonominin kapanması; Türkiye’yi kapatır” gerçeği ile de karşı karşıyayız. O yüzden iktidar vatandaşın sorumluluklarını hatırlatıyor sürekli. Bir ülkenin vatandaşı olarak üzerimize bir ödev olan sorumluluklarımızı… “Maske, mesafe ve temizlik” diyerek başlayan cümleler, “Toplu düğünler, toplu yemekler, toplu taziyeler yapılmamalı” diye verilen öneriler hep vatandaşa “ödevi”ni hatırlatmak maksatlı.

Ne var ki vatandaşlarımızın epeyce bir kısmının “vurdum duymazlığı”, bir kısmının ise “zorunlulukları” pandemiden korunmak için yeterli olmuyor! Sabah fabrikadaki işine toplu taşıma aracıyla gidecek bir işçimiz kendini ne kadar koruyabilir? (Bakınız dünkü Metrobüs görüntülerine) Yakınını kaybetmiş bir vatandaşımız, cenaze taziyesine gelenleri nasıl engelleyebilir? Kapalı ortamda masa başında çalışmak zorunda olanımız, 2 saatte bir kapının önüne hava almaya çıkmak istediğini “yönetime” nasıl izah edebilir?

Bakın sorular peş peşe geliyor. Bu nedenle vatandaşın “ödevleri”ni hatırlatan uyarıların çoğumuz tarafından bir karşılığı olmuyor.

