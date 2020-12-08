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Hasan Murat Mercan kimdir?

Hasan Murat Mercan, T.C. Tokyo Büyükelçisi olarak görev yaptığı sırada Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine atandı.Peki, Hasan Murat Mercan kimdir? Hasan Murat Mercan kaç yaşında, nerelidir?

GÜNDEM 08.12.2020, 16:41
Hasan Murat Mercan kimdir?
Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak atandı. Öncesinde T.C. Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapan Hasan Murat Mercan, AK Parti kurucuları arasında yer aldı. AK Parti'de iki dönem milletvekilliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı görevinden 5 Eylül 2014 yılında istifa etti. Peki, Hasan Murat Mercan kimdir? Hasan Murat Mercan kaç yaşında, nerelidir?

Hasan Murat Mercan 14 Ocak 1959 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. ABD'de Florida Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayarak Cleveland State ve Bilkent Üniversiteleri'nde öğretim üyeliği yaptı. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu üyeliğinde bulundu.
22. Dönem ve 23. Dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili olarak TBMM'de bulundu. 
22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Birliği Türk Delegasyonu başkanlığını yürüttü.
23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığını yürütmüştür.
3 Şubat 2012 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcılığına atanıp 5 Eylül 2014 tarihinde Bakan yardımcılığı görevinden istifa etmiştir.
Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır. 17 Kasım 2017 tarihinde Tokyo Büyükelçisi olarak atandı.
2001 - 2009 yılları arasında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2001 - 2005 yılları arasında AK Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 
AKADEMİK KARİYER:
Doçent Doktor, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi (1995- 2004)Yardımcı Doçent Doktor, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi(1992-1995)Yardımcı Doçent Doktor, Sayısal Analiz Bölümü, İşletme Fakültesi, Cleveland Üniversitesi (1989-1992)Araştırma Asistanı, Karar ve Enformatik Bilimleri Bölümü, Florida Üniversitesi, Gainesville, (1985-1989)Araştırma Görevlisi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, (1981-1985)Öğrenci Asistan, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, (1981)
EĞİTİM:
Florida Üniversitesi, Gainesville, Florida, ABD- Karar ve Enformatik Bilimleri Bölümü, Doktora,1989Boğaziçi Üniversitesi- Endüstri Mühendisliği, Yüksek Lisans, 1984- Endüstri Mühendisliği, Lisans, 1981Eskişehir Anadolu Lisesi, 1970-1977
NİŞAN VE FAHRİ DOKTORA UNVANLARI
Hiroşima Üniversitesi Fahri Doktora Unvanı, 01.12.2018İtalya ile Dayanışma Yıldızı (Order of the Star of Solidarity of Italy), 18.03.2010
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