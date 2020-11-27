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Hasan Kartal'dan zehir zemberek açıklamalar: "G.Saray'dan daha iyiyiz"

Hasan Kartal, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kartal, hafta sonu oynanacak G.Saray maçı için "G.Saray'dan daha iyiyiz" dedi.

GÜNDEM 27.11.2020, 14:26
Hasan Kartal'dan zehir zemberek açıklamalar:
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı, Oğulcan Çağlayan transferi ve Vedat Muriqi’in anlaşmasındaki detaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Kartal’ın açıklamaları:

“Oğulcan'ın bitime 6 hafta kala kulübü terk etmesi kendi lehine değildir. Futbol piyasası çok büyük bir piyasa değil. Herkes birbirini tanıyor. Yaptığı hareket yanlıştır ama Oğulcan'a da suç bulmuyorum. O yanlışı yaptıranları az çok biliyoruz. Böyle devam etsinler. Oğulcan Çağlayan ile ilgili gerekli işlemler için başvurduk. Sonucu bekleyeceğiz
Alacağımızı tahsil etmeye başladık. Bize ilk taksit olarak 650 bin euro geldi. Üç yıla yayılan bir anlaşması var. Sayın Ali Koç, konuşmamızda söyledi. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Kağıt üzerinde yazan belli. Fenerbahçe ile bir sıkıntı yaşamayız.
G.Saray ile takımımızı karşılaştırdığımızda, biz aşağıda değiliz. Şu aşamada bir tık yukarıdayız. Galatasaray iyi bir takım ama şu an baktığımızda, sporcuları değerlendirdiğimizde, biz daha iyi durumdayız. İnşallah G.Saray maçında problem yaşanmaz, hakemlerin yanlış kararları olmaz. Hakem kararları maç sonuçlarını etkiliyor.”
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