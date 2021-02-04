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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi kadrolarına istihdam etmek üzere 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Alımlar Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr adresinden yapıldı.
GÜNDEM 04.02.2021, 12:32
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne alınacak öğretim üyesi Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden duyuruldu.
İlana göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından tarafından 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak.
Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.
İlana göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından tarafından 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak.
Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.
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