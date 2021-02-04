Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne alınacak öğretim üyesi Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden duyuruldu.

İlana göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından tarafından 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.

