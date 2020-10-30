Harvard’dan pandemi raporu: Uçağa binmek güvenli mi?

Milyonlarca insanın yakalandığı ve ölümlere neden olan koronavirüs salgınına ilişkin bir rapor hazırlayan Harvard Üniversitesi, pandemi sürecinde uçağa binmenin güvenilir olup olmadığına ilişkin soruya cevap verdi.

Harvard Üniversitesi'nin raporuna göre havaalanlarında alınan tedbirler sayesinde uçağa binmek, alışverişten ve dışarıda yemek yemekten daha güvenli. Buna göre havaalanında alınan katmanlı tedbirlerin bulaşma riskini azalttığı belirtildi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) bu ay yayımladığı raporda da insanlara yıldırım çarpması ihtimalinin uçakta koronavirüs bulaşma ihtimalinden daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre, 2020 yılında ocak ve temmuz ayları arasında uçakta yalnızca 44 kişiye koronavirüs bulaştı.

Raporda, 1,2 milyar yolcunun hava yoluyla seyahat ettiği ve uçuşta Covid-19'a yakalanma olasılığının 27 milyonda bire tekabül ettiği ifade edildi. Bu, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre 500 binde bir olan yıldırım çarpma olasılığından önemli ölçüde daha az.

