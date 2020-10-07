Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti

İşlerinin azaldığını öne süren ve ek hatla güzergah isteyen bir grup minibüsçü UKOME toplantısında taleplerinin karşılanmadığını öne sürerek Üsküdar'da toplandı.

POLİS EKİPLER HAREM'DE YOLLARINI KESTİ

İBB'nin Saraçhane'deki binasına konvoy halinde protesto için gitmek isteyen minibüsçülerin yolunu Harem'de polis ekipleri kesti.

Zaman zaman gerginliğin de çıktığı noktada minibüsçülerin bekleyişi devam ediyor.

