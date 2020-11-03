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Hareket halindeki trenin altında feci şekilde can verdi
Tekirdağ'da hareket halindeki bir trenin altında kalan kişi feci şekilde can verdi.
GÜNDEM 03.11.2020, 00:47
Tekirdağ'ın Muratlı İlçesinde trenin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Muratlı ilçe merkezi ile Balabanlı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; frene basmasına rağmen durmakta güçlük çeken tren, hareket halindeki iken bir kişiyi ezdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza mahalline gelen Muratlı Cumhuriyet Savcısı Yasin Semiz incelemelerde bulunurken, tren yolu jandarma ekiplerince kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Vefat eden şahsın 52 yaşındaki Kadir Kalaba olduğu öğrenilirken, şahsın cesedi Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Muratlı ilçe merkezi ile Balabanlı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; frene basmasına rağmen durmakta güçlük çeken tren, hareket halindeki iken bir kişiyi ezdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza mahalline gelen Muratlı Cumhuriyet Savcısı Yasin Semiz incelemelerde bulunurken, tren yolu jandarma ekiplerince kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Vefat eden şahsın 52 yaşındaki Kadir Kalaba olduğu öğrenilirken, şahsın cesedi Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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