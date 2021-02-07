Ekranların yakından takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasında “Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?” sorusu soruldu. Yarışmayı izleyen izleyiciler sorunun cevabını merak ediyor. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının son bölümü yine ekrana damga vurdu. Peki, yarışmanın son bölümünde yer alan Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır? sorunun cevabı nedir?



Yarışmacıya verilen şıklar arasında “Omurilik sarımsağı”, “Omurilik soğanı”, “Omurilik turpu” ve “Omurilik brokolisi seçenekleri yer aldı. Şıklar arasında tereddüt eden yarışmacı telefon joker hakkını doktor arkadaşından yana kullandı fakat Kenan İmirzalıoğlu cevap karşısında şaşırıp, “Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?” sorusunu yöneltti. Yarışmacı arkadaşının söylediği “Omurilik sarımsağı” yani A şıkkını seçti fakat cevap yanlış çıktı. Soru: Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır? Doğru Cevap: Omurilik soğanı – C şıkkı

