Hangi ülke kaç kişiye koronavirüs aşısı yaptı?

İngiltere aşılama konusunda ilk sırada yer alırken Fransa ve Hollanda son sıralarda yer aldı. Avrupa ülkelerinin Covid-19 aşılamalarında şu ana kadarki performansları Euronews tarafından derlendi.



İngiltere Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya onay veren ilk ülke oldu ve aşılamaya 8 Aralık'ta başladı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın açıklamasına göre 1 Ocak 2021 itibariyle 1 milyondan fazla kişiye aşı vuruldu.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ikinci aşıya da onay verilmesinin ardından aşılama hızında 4 Ocak'tan itibaren gözle görülür bir artış olması bekleniyor.

Oxford/AstraZeneca aşısının hem daha ucuz hem de saklama koşullarının daha kolay olması aşılama faaliyetinin de daha hızlı yapılmasına imkan sağlıyor. Pfizer/BioNTech aşısının -70 derecede saklanması gerekirken AstraZeneca'nın aşısı normal buzdolabı koşullarında tutulabiliyor.



Avrupa İlaç Ajansı Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına 21 Aralık'ta onay verdi. Aşının dağıtımının ise Avrupa Komisyonu koordine etti.

Brüksel henüz aşılar geliştirme aşamasında iken birden fazla firma ile Avrupa Birliği'nin 450 milyonluk nüfusuna yetecek kadar aşı için ön sipariş anlaşmaları imzalamıştı. Aşıların ilk partisi ülkelerin nüfuslarına orantılı olarak 26 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlamdı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın Moderna'nın geliştirdiği ilacı ise 6 Ocak'ta onaylaması bekleniyor.

Şu ana kadar Birlik içerisinde en yüksek aşılama oranına Danimarka ulaşmış durumda. 5,8 milyonluk ülkede 2 Ocak itibariyle 45 bin 800'den fazla kişi Covid-19 aşısı oldu. Bu da nüfusun yüzde 0,78'inin aşılandığı anlamına geliyor.

Ama reel sayı bakımından en fazla aşılamayı Almanya yaptı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 1 Ocak itibariyle 188 bin 500 kişiye aşı yapıldı. Ülkenin aşılama oranı şu anda yüzde 0,23 düzeyinde.

Hırvatistan ve Portekiz yüzde 0,19 ve 0,16'lık aşılama oranlarıyla Almanya'nın arkasından geliyor. Onları yüzde 0,13 civarındaki aşılama oranlarıyla Polonya ve İtalya takip ediyor. Avrupa Birliği'nde Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybı yaşanan ülke olan İtalya'da şu ana kadar 79 binden fazla kişi aşılandı.

Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'da aşılama oranı yüzde 0,07 civarında. Rakamsal bazda Romanya'da 13 bin 200, Avusturya'da 6 bin ve Bulgaristan'da 4 bin 739 kişiye aşı vuruldu.

Estonya'da 2 bin 500 kişi aşı olurken Yunanistan ve Finlandiya'da sırasıyla 3 bin 1 ve bin 767 kişiye aşı yapıldı.

Aşılama konusundaki yavaş tavrı nedeniyle en fazla eleştirilen 67 milyon nüfuslu Fransa'da 31 Aralık itibariyle sadece 352 kişiye aşı vuruldu. Yetkililer hızlanma sözü verirken önceliği 50 yaşının üzerindeki sağlık çalışanlarına verdi.

Son olarak Hollanda ise aşılama kampanyasına 8 Ocak'ta başlayacak.



Aşılama konusunda dünyada en hızlı ülke İsrail oldu. Sağlık Bakanı Yuri Elderstein'ın açıklamasına göre 3 Ocak itibariyle ülkede yaklaşık 1,1 milyon kişi Covid-19 aşısı oldu.

Bu 8,9 milyon nüfuslu ülkenin neredeyse yüzde 12'sinin aşılandığı anlamına geliyor.

