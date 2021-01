Hangi ülke kaç doz Covid-19 aşısı uyguladı?

Oxford Üniversitesi'ndeki Our World in Data projesi, hükümet kaynaklarından aldığı bilgilere dayanarak ülkelerin aşılama oranlarını verileştirdi.

NYT’nin haberine göre koronavirüs aşılarının rekor hızda geliştirilmesinden sonra, ilk aşılama oranlarının birçok ülke için tartışmalı bir konu haline geldiği belirtildi.

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisinde kalan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının düzenleyici onayı ile aşılama kampanyasına yavaş bir başlangıç ​​yaparken, Afrika'da aşılama programları henüz başlamadı.

Peki hangi ülke aşılama hızında zirveye yerleşti?

Verilere göre, İsrail her 100 kişiye 48.9 doz uygulayarak, nüfusunu diğer tüm ülkelerden daha hızlı aşılayan ülke oldu.

İsrail’i sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (29.8), Seyşeller (26.4), Birleşik Krallık (11,9), Bahreyn (9.2) takip etti.

Verilere göre Türkiye ise bu zamana 100 kişiye 2.1 doz aşı uyguladı.

Hindistan, Panama, Myanmar ise listenin son sırasında yer aldı.

Our World in Data’nın hükümet yetkililerinden aldığı bilgilere göre ülkelerin aşılama oranları şu şekilde: