Hangi sınavlar ertelendi? İşte ÖSYM tarafından ertelenen sınavlar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuda değişikliğe gidildi.

Önceki gün açıklanan kabine kararları sonrası ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların akıbeti de merak ediliyordu.

ÖSYM, yapılacak sınavların iptal edilmediğini ancak ertelendiğini belirtti.



ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuyla ilgili olarak Twitter hesabından ALES, YÖKDİL dahil olmak üzere 6 sınavın daha ertelendiğini duyurdu.

Aygün açıklamalarında, "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır" dedi.

Ertelenen sınavlar ise şunlar...

* ALES/2,* YÖKDİL/2,* DUS-STS Diş Hekimliği,* e-YDS/13,* DİB-MBSTS,* YDUS* DHBT sınavları ertelendi.

