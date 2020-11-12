Hangi illerde 65 yaş ve üstüne kısıtlamalar getirildi?

Geçtiğimiz aylarda haftalarca süren 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı normalleşme adımları içerisinde kademeli olarak kaldırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile özellikle 65 yaş ve üstü olmak üzere yeniden kısıtlamalar getirdi.

İçişler Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara uygulanacak kısıtlamalar il bazında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, kısıtlamalar saat 10.00 ile 16.00 saatlerinde dışında uygulanabilecek.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge;



İstanbul, Balıkesir, Çankırı, Bursa, Kırklareli, Eskişehir, Bolu, Ankara, Denizli, Manisa, Kahramanmaraş, Bilecik, Kütahya, Uşak, Gaziantep,Konya, Ağrı, Giresun, Kayseri, Tekirdağ ve Nevşehir, Isparta, İzmir, Mardin, Sakarya,



İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kararın uygulamasına 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren başlanacak.



Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.



Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde ise, 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerlerine girişi yasaklandı.



Bolu'da daha önce 65 yaş üst vatandaşların toplu taşımaları binmesi yasaklanırken son alınana kararla 65 yaş üstü vatandaşlara, günde 4 saat yolculuk yapma hakkı verildi.



Kırklareli Valiliği, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların, maske çıkarılarak uzun süreler sohbet edilen kahvehane, çay bahçesi ve kafelere 65 yaş üst vatandaşların girişini yasakladı.



Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.



Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğu belirtilerek bu durumun ölüm oranlarında da görüldüğü uyarısında bulunuldu

Valilik 65 ve üstü ile ilgili olarak "Büyüklerimizin Pazartesi'den itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır" açıklamasını yaptı.



Bursa'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bursa Valilğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.



Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

“Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.”

