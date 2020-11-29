Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter kasket giymez?

Bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Yarışmada sorulan 60.000 TL değerindeki 9. soru izleyiciler tarafından dikkat çekti. "Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?" sorusunun cevabı internette araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun doğru cevabı...

Soru: Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?

A- Sakar ŞakirB- Kibar FeyzoC- Sahte KabadayıD- Yedi Bela Hüsnü

Doğru Cevap: "D" şıkkı Yedi Bela Hüsnü olacaktı.

